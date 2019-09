Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Mountainbike sichergestellt

Wer erkennt sein Fahrrad wieder?

Griesheim (ots)

Im Rahmen von Diebstahlsermittlungen haben Beamte der Polizeistation in Griesheim am Freitagnachmittag (13.9.), gegen 13.30, ein neongelbes Mountainbike vom Hersteller Decathlon, Modell "Rockrider 520", sichergestellt. Das Fahrrad stand im Bereich der Fahrradständer an der Wagenhalle. Trotz vorhandener und erkennbarer Rahmennummer konnte das Bike bislang keiner Tat zugeordnet und kein Eigentümer ermittelt werden. Die Ordnungshüter in Griesheim fragen nun: Wer vermisst sein Fahrrad und erkennt sein Eigentum auf dem Foto wieder? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen und der/die rechtmäßige Besitzer/in werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06155/83850, in Verbindung zu setzen.

