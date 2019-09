Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen

Mörfelden-Walldorf: Dreimal Parkkralle & einmal Blutentnahme

Alkoholkontrollen bei Brummifahrern

Gräfenhausen / Mörfelden-Walldorf (ots)

Streifen der Polizeiautobahnpolizei haben im Laufe des Wochenendes Alkoholkontrollen bei Lastwagenfahrern durchgeführt. Kurz nach Mitternacht am frühen Samstagmorgen (14.09.) überprüften die Polizisten auf der Tank- und Rastanlage an der Autobahn 5 bei Gräfenhausen mehrere dort parkende Lastwagen. Bei insgesamt fünf Fahrern wurde eine erhebliche Alkoholisierung von 0,8 bis 1,8 Promille festgestellt. Um eine Weiterfahrt im alkoholisierten Zustand zu verhindern, stellten die Streifenteams bei zwei Betroffenen den Führerschein vorläufig sicher und brachten in drei Fällen Parkkrallen an den Fahrzeugen an.

Nachdem die Polizisten fünf Trunkenheitsfahrten verhindern konnten, zog eine Streife in der Nacht zum Montag (16.09.) einen stark alkoholisierten Brummifahrer auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf aus dem Verkehr. Der 52-Jährige war Zeugen zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Fahrer, der aus Rumänien stammt, wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Hier stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und erstatteten Strafanzeige.

Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen werden auch in Zukunft konsequent Alkoholkontrollen entlang der südhessischen Autobahnen durchführen.

