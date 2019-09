Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kleingartenanlage im Visier Krimineller

Werkzeug und Gartengeräte aus Gartenhütten entwendet

Babenhausen (ots)

Mindestens drei Gartenhütten einer Gartenkolonie im Konfurter Weg sind in der Nacht zum Samstag (13.-.14.9.) in das Visier von Kriminellen geraten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen die Täter gewaltsam zwei der Hütten auf und entwendeten Werkzeuge sowie Gartengeräte, darunter unter anderem einen Rasenmäher, einen Hochdruckreiniger und ein Stromaggregat. Bei einer weiteren Laube ließen die Unbekannten von ihrem Versuch ins Innere zu gelangen aus noch nicht bekannten Gründen ab. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro traten die Kriminellen ihre Flucht an. Möglicherweise nutzten sie für den Abtransport der Gerätschaften ein Fahrzeug und konnten beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg, zu melden. Eine Erreichbarkeit der mit dem Fall betrauten Beamten ist unter der Rufnummer 06071/96560 gegeben.

