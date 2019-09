Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Semd: Vorsicht wachsamer Nachbar

Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

Groß-Umstadt-Semd (ots)

Ganz nach dem Präventionsmotto "Vorsicht wachsamer Nachbar" verhinderte am Samstagabend (14.09) ein aufmerksamer Nachbar wohl schlimmeres, als er gegen kurz vor 23 Uhr zwei Männer auf dem Nachbargrundstück in der Straße "Auf dem Berg" feststellte. Nach ersten Angaben bemerkte er die beiden Täter bei dem Versuch einen Rollladen zu beschädigen, um allem Anschein nach an das dahinterliegende Fenster zu gelangen. Nachdem die Täter den wachsamen Mann bemerkten, flüchteten sie sofort in Richtung Oberendstraße und hinterließen einen Schaden von rund 200 Euro. Beschrieben wurden die Täter als etwa 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Beide waren während der Tat dunkel bekleidet und trugen eine dunkle Wintermütze. Wegen des versuchten Einbruchs haben die Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

