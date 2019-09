Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Kellertür eingetreten

Ohne Beute geflüchtet

Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.-15.9.) haben ungebetene Besucher ihr Unwesen in der Ludwigstraße getrieben und auf der Suche nach Wertvollem die Kellertür eines Einfamilienhauses eingetreten. Glücklicherweise wurden die Kriminellen nicht fündig und traten ohne Beute die Flucht an. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Wald-Michelbach ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

