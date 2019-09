Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Diebisches Trio im Supermarkt

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Wer hat etwas beobachtet?

Mörlenbach (ots)

Nichts Gutes hat ein diebisches Trio am Freitagmittag (13.9.) in einem Supermarkt in der Jahnstraße im Schilde geführt. Gegen 12 Uhr verwickelten die noch unbekannten Frauen eine 58 Jahre alte Kundin des Ladens in ein Gespräch und entwendeten ihr dabei unbemerkt den Geldbeutel aus dem Einkaufswagen. Eine der Täterinnen soll ein südländisches bis osteuropäisches, "sehr gepflegtes" Erscheinungsbild haben und zirka 1,65 Meter groß sein. Sie hatte eine schlanke Statur und mittellange, dunkle Haare. Bezogen auf ihre Komplizinnen ist bekannt, dass eine der beiden mit einer hellblauen Jeans und einem blauen T-Shirt bekleidet war. Mit dem Geldbeutel erbeuteten die Täterinnen unter anderem rund 100 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts des Trick-und Bandendiebstahls eingeleitet. Zeugen, die die beschriebenen Personen in dem Einkaufsmarkt oder in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

