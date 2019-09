Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Schwarzgrünes Pedelec aus Garage gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots)

Auf ein hochwertiges Pedelec vom Hersteller Fischer hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (14.9.) und Sonntagvormittag (15.9.) in der Straße "Spechtbach" abgesehen. Unberechtigt hatten sich die Täter Zugang zu einer Garage des Anwesens verschafft und daraus das schwarzgrüne Fahrrad gestohlen. Der Wert des zweirädrigen Gefährts dürfte bei rund 1500 Euro liegen. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrer Tat oder der anschließenden Flucht beobachtete werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise oder Anhaltspunkte zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Wald-Michelbach (Dezentrale Ermittlungsgruppe), unter der Rufnummer 06207/94050, entgegen.

