Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Verbale Auseinandersetzung eskaliert

42 und 44-Jähriger festgenommen

Büttelborn (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung ist am Samstagabend (14.09.) eskaliert und hat mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Wegen eines Streits um die Zimmerbelegung in einer Arbeiterunterkunft in der Mainzer Straße waren gegen 19.15 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem 44-Jährigen aneinandergeraten. Der Streit eskalierte und weitere Beteiligte mischten sich ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde auf den 28-Jährigen eingeschlagen und einem 41-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand in den Rücken gestochen. Beide wurden leicht verletzt. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten zwei 42 und 44 Jahre alte Tatverdächtige noch vor Ort festnehmen. Beide waren erheblich alkoholisiert und müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.

