Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 211

Insgesamt 93 von 309 Verkehrsteilnehmern zu schnell unterwegs

Brombachtal (ots)

Fast jeder dritte Verkehrsteilnehmer war bei einer Geschwindigkeitskontrolle am vergangenen Freitag (13.09.) zu schnell unterwegs. In der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen eine Kontrollstelle auf der Kreisstraße 211 bei Böllstein durch. Insgesamt wurden 309 Fahrzeuge, darunter 38 Motorräder, gemessen. Am Ende des Tages standen 93 Geschwindigkeitsverstöße zu Buche. Unrühmlicher "Spitzenreiter" war ein Biker mit 129 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h. Der Ertappte muss sich auf zwei Monate ohne Führerschein, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro einstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell