Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Polizeistreife nimmt 15-Jährigen nach Flucht fest

Gestohlener Roller sichergestellt

Bischofsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat am frühen Sonntagmorgen (15.09.) einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen und einen gestohlen Roller sichergestellt. Gegen 3.15 Uhr war der Streifenbesatzung in der Straße "Am Schindberg" ein mit zwei Personen besetzter Roller aus Richtung der Landesstraße 3482 entgegengekommen. Bei Erblicken der Polizei bog der Sozius das Versicherungskennzeichen des Zweirades hoch. Bei der Verfolgung des fliehenden Duos kam der Roller aufgrund der Fahrweise ins Straucheln und krachte gegen den Streifenwagen. Der Fahrer und sein Sozius stürzten und ergriffen umgehend die Flucht. Der 15 Jahre alte Beifahrer aus Bischofsheim konnte festgenommen werden. Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer des Rollers und meldete ihn als gestohlen. Die Ermittlungen zum bislang noch unbekannten Fahrer dauern an. Es wurde Strafanzeige erstattet.

