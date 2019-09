Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Stoffaustritt im Gewerbegebiet Wasserweg ---Erstmeldung---

Groß-Gerau (ots)

Bei einem Gewerbebetrieb im Wasserweg in Groß-Gerau ist aus einem Tank Lauge und Säure ausgetreten. Durch die Verbindung ist ein Stoff entstanden, vor dem die Feuerwehr warnt. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten. Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle. Die Polizei hat Zufahrtstraßen abgesperrt. In Kürze kann die Gefahrenmeldung zurückgenommen werden, so die aktuelle Prognose.

Es wird nachberichtet.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

