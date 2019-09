Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Rhein-/Neckarstraße: Unfall an Haltestelle

10jähriger verletzt

Darmstadt (ots)

Darmstadt. Am Samstag (14.09.), kurz nach 20 Uhr, wollte ein 10 -jähriger Junge aus Darmstadt an der Haltestelle Rhein-/Neckarstraße, in Begleitung seiner Mutter, in die Linie 9 in Richtung Griesheim einsteigen. Hierzu rannte der Junge zur offenstehenden Tür des hinteren Wagons der wartenden Straßenbahn, rutschte beim Betreten der Bahn ab und geriet mit seinem Bein zwischen den Wagon und den erhöhten Randstein der Haltestelle. Durch das Schließen der Türen wurde das Bein des 10-Jährigen kurzzeitig eingeklemmt. Aufmerksame Passagiere der Straßenbahn erkannten die Situation und machten die Straßenbahnführerin darauf aufmerksam. Der Junge konnte anschließend befreit werden.

Da sich der Junge leicht am Bein verletzte, wurde er im Rettungswagen erstversorgt und anschließend, im Beisein seiner Mutter, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Berichterstatter: Martin,POK / von Hammel, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell