POL-DA: Darmstadt: Schutzengel leisten ganze Arbeit -Kleinkind überlebt Fenstersturz aus 1. Obergeschoss

Gleich mehrere Schutzengel hatte glücklicherweise ein eineinhalbjähriger Junge, welcher am Samstagvormittag (14.09.) um kurz nach 10 Uhr aus einem Fenster einer Wohnung in der Neckarstraße ca. 8-10 Meter in die Tiefe gefallen war. Zum Glück befindet sich unter dem Fenster in dem Hinterhof des Gebäudes ein Gebüsch, welches den Sturz des Buben abfing! Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Junge lediglich durch die Äste des Gebüsches verursachte Kratzspuren in dem Gesicht, wurde aber dennoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher ermitteln, dass sich der Junge zum Unfallzeitpunkt gemeinsam mit seiner Mutter in der Wohnung aufgehalten hatte und in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit auf das Fenstersims des geöffneten Fensters geklettert war. Obwohl im Bereich des Fenstersims ein Gitter angebracht ist, nahm das Geschehen seinen bekannten Verlauf.

