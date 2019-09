Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Diebe schleichen sich ins Haus

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Unbemerkt gelangten am Donnertag (12.09) Diebe in ein Haus in der Römergasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Täter Renovierungsarbeiten in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr ausgenutzt und sich dabei über eine offene Tür in das Haus geschlichen haben. Aus diesem erbeuteten sie mehrere Hundert Euro, bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchteten. Wegen des Diebstahls haben die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern geben können, gebeten, sich zu melden.

