Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Diebe brechen in Café Bar ein

Reinheim (ots)

Nach einem Einbruch in einer Café Bar in der Darmstädter Straße erbeuteten bislang unbekannte Täter Bargeld. In der Nacht zum Freitag (12.-13.09) gelangten die Diebe durch eine aufgebrochene Tür in das Café. Der bei dem Einbruch verursachte Gesamtschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mehreren Hundert Euro geschätzt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt sind mit dem Fall betraut und suchen nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/ 6330-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell