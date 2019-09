Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Kurzzeitige Straßensperrungen

Stockstadt (ots)

Rund 50 bis 80 Personen mussten am Freitagmittag (13.09.) ihre Häuser und Betriebe verlassen, nachdem im Bereich der Otto-Hahn-Straße eine Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt wurde. Gegen 11 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert und die Otto-Hahn-Straße, die Gerhard-Hauptmann-Straße sowie die Hauptstraße durch Polizeistreifen gesperrt. In einem Radius von 50 Metern um das Gasleck mussten insgesamt zwei Gewerbebetriebe sowie rund 10 Häuser kurzzeitig geräumt werden. Gegen 13 Uhr war das Leck wieder abgedichtet und alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten zurück in ihre Häuser. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu der Beschädigung kommen konnte.

