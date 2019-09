Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Auto kommt von Fahrbahn ab

Bundesstraße 45 nach Unfall temporär gesperrt

Eppertshausen (ots)

Am Freitagvormittag (13.9.) musste die B 45, wenige Meter nach der Anschlussstelle Eppertshausen in Richtung Dieburg, aufgrund eines Autounfalls kurzzeitig gesperrt werden. Ein 28 Jahre alter Mann aus Dietzenbach hatte dort, gegen 9 Uhr, aus noch nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über seinen BMW verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Glücklicherweise blieb er dabei weitestgehend unverletzt, so dass er eine weitere ärztliche Versorgung vor Ort nicht in Anspruch nahm. Infolge der Kollision wurden sowohl die Leitplanken, als auch der graue BMW beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf rund 5000 Euro belaufen. Nachdem die Fahrbahn von der Feuerwehr Rodgau gereinigt war, konnte die Sperrung in diesem Bereich, gegen 10 Uhr, wieder aufgehoben werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Mit diesen ist die Polizei in Dieburg befasst. Augenzeugen des Geschehens, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06071/96560, in Verbindung zu setzen.

