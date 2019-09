Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarz-weißen Roller "119WJM" gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Einen schwarz-weißen Roller der Marke Honda entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Dienstagabend (10.09) und Donnerstagnachmittag (12.09). Das Zweirad war in der Grillparzerstraße geparkt, als die Täter dieses auf bislang unbekannte Weise erbeuteten und dadurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von etwa 150 Euro verursachten. Zuletzt war der Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen "119WJM" versehen. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Rollers nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell