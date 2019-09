Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mit Spaten auf geparktes Auto eingeschlagen

Polizei nimmt 51-Jährigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Donnerstagabend (12.09.) einen 51-Jährigen auf frischer Tat festgenommen. Zeugen hatten den Mann gegen 19.40 Uhr aus einem vorbeifahrenden Zug heraus beobachtet, wie er im Bereich der Hafenstraße auf ein dort abgestelltes Auto einschlägt. Eine herbeigeeilte Streife konnte den Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, noch am Tatort festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Kleinstmengen Amphetamin sicher. Der 51 Jahre alte Festgenommene kam über Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell