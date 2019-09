Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Zimmern: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Am Donnerstag (12.09) gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 11-Jährige aus Groß-Zimmern mit ihrem Skateboard die Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Zimmern. An der Kreuzung der Goethestraße kollidierte diese mit einem entgegenkommenden PKW und verletzte sich dabei. Die Fahrerin des blauen PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung der Schillerstraße unerlaubt vom Unfallort. Die 11-Jährige wurde leicht verletzt in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrerin wird als schlanke 50-60-Jährige Dame mit blond-grauen Haaren beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer 06071/9656-0 zu melden. Berichterstatter: Rapp, PK Fabijan, PHK'in

