Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (08.09.2019) kam es gegen 12:00 Uhr in Darmstadt in der Grafenstraße (Höhe Hausnummer 21), im dortigen Baustellenbereich, zu einer Kollision zwischen einem 30-jährigen Fahrradfahrer mit Anhänger und einem 60-jährigen Fahrer eines Personenkraftwagens. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 300,00 Euro.

Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Verfasser: POK Tomala.

