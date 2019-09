Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Diebe im Keller

Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Werkzeuge sowie Handwerksbedarf im Wert von mehreren Hundert Euro fielen bislang noch unbekannten Dieben in der Nacht zum Donnerstag (11.-12.9.) in die Hände, als sie ihr Unwesen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Klarastraße trieben. Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei in Heppenheim informiert worden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen

