Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Sportsbar gesucht

Bensheim (ots)

Eine Sportsbar am Beauner Platz war am Donnerstag (12.9.) ins Visier von Kriminellen geraten. Zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutrítt zu der Lokalität und hebelten zwei Spielautomaten auf. Ein drittes Gerät hielt den weiteren Hebelversuchen der Täter offenbar stand. Mit ihrer Beute, bei der es sich um Bargeld in noch nicht bekannter Höhe handelt, traten die Unbekannten die Flucht an. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen.

