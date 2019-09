Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Adapter für Zigarettenanzünder aus rotem Honda gestohlen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Adapter für Zigarettenanzünder geriet in das Visier von Dieben. Um an ihre Beute zu gelangen, sollen die bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (10.-11.09) eine Scheibe eines roten Hondas eingeschlagen haben. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hinkelstein" geparkt. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 380 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und suchen Zeugen, die Hinweise dieser Tat oder den Tätern geben können (06157/9509-0).

