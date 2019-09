Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bewohner bemerkt Einbruchsversuch

Polizei nimmt 36-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Adelungstraße, gelang es der Polizei am Mittwochabend (11.09) einen 36-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Zuvor sei der Bewohner gegen 23 Uhr auf die Tat aufmerksam geworden, als er verdächtiger Geräusche an seiner Wohnungstür wahrnahm. Als sich der Bewohner laut stark bemerkbar machte, soll der Verdächtige sein Vorhaben abgebrochen und die Flucht ergriffen haben. Der dabei an der Tür entstandene Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Für den 36-Jährigen endete die Nacht auf der Wache. Er wird sich zukünftig wegen des Tatvorwurfs des versuchten Wohnungseinbruchs strafrechtlich verantworten müssen. Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der 36-Jährige in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein könnte. Daher suchen die Beamten des Kommissariats K21-22 in Darmstadt weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Tatverdächtigen, als auch zu einem möglichen Mittäter geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell