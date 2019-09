Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb erbeutet Schmuck und Geld

Darmstadt (ots)

Unter dem Vorwand die elektrische Stromstärke überprüfen zu wollen, verschaffte sich ein Trickdieb am Mittwochmittag (11.09) Zugang zur Wohnung einer älteren Frau in der Jahnstraße. Während der Dieb durch die einzelnen Zimmer ging, um dort angebliche Messungen durzuführen, soll er Geld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendete haben. Nach etwa 15 Minuten verließ der Täter die Wohnung der Frau gegen 12 Uhr. Als diese nur fünf Minuten später die Polizei alarmierte, fehlte von dem Trickdieb bereits jede Spur. Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten und zwischen 1,80 und 1,90 Meter großen Mann gehandelt haben. Zudem soll er helle, lichte Haare gehabt haben sowie von schmaler bis sportlicher Statur gewesen sein. Dieser habe während der Tat eine graue Kapuzenjacke getragen. Auffällig war sein gebräunter Hautteint. Die Kriminalpolizei (K24) in Darmstadt sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Personen geben können (06151/969-0).

