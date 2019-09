Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe dringen über offenstehende Tür in Haus ein

Darmstadt (ots)

Geld und Schmuck sollen Diebe am Dienstag (10.09) aus einem Haus im Kesselhutweg erbeutet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr eine offenstehende Tür ausgenutzt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Wie hoch der entstanden Schade ist, müssen die Ermittlungen zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell