Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Schule in Visier von Dieben

Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Auf der Suche nach Geld und Wertsachen waren Diebe in der Nacht zum Mittwoch (11.09.2019) in eine Schule in der Haßlocher Straße eingedrungen. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Schulgebäude verschafft hatten, brachen sie mehrere verschlossene Bürotüren sowie Schließfächer und auch die Kaffeemaschine auf. Was im Einzelnen alles entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Beamten der Polizeistation Rüsselsheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

