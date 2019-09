Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Motorhaube zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (12.09.2019) die Motorhaube einer grauen Mercedes A-Klasse zerkratzt. Das betroffene Auto war zur Tatzeit in der Schriesheiemr Straße geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200,- Euro. Die Ermittlungsgruppe in Viernheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell