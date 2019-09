Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: BAB 67 AD Darmstadt - Griesheim Richtung AK Darmstadt

Unfallzeuge gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 10.09.2019 ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 67, zwischen dem Autobahndreieck Darmstadt-Griesheim und dem Autobahnkreuz Darmstadt. In dem dortigen dreispurigen Bereich kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen einem orangefarbenen Pkw und einem gelben Lkw mit gelben Anhänger (Autotransporter) der mit Fahrzeugen beladen war. Der orangefarbene Pkw fuhr links neben dem Lkw mit Anhänger. Beide Beteiligte gaben vor Ort an, dass jeweils der andere Unfallbeteiligte den Fahrstreifen gewechselt habe und es so zu dem Verkehrsunfall kam. Gibt es Zeugen die diesen Verkehrsunfall gesehen / beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können?

Berichterstatter: POK Meiswinkel DGL: PHK Pfeiffer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell