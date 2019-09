Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Autofahrerin kollidiert mit zwei Motorrädern

Gernsheim (ots)

In der Mainzer Straße, in Höhe der neugebauten Lagerhallen, kollidierte am Mittwochnachmittag (11.09) eine Autofahrerin mit zwei Motorrädern. Gegen kurz vor 15 Uhr geriet die Unfallverursacherin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie zuerst mit einer Motorradfahrerin und anschließend mit einem weiteren Motorradfahrer zusammen. Die Motorradfahrerin verletzte sich beim Unfall so schwer, sodass sie in ein Krankenhaus gebracht musste. Der Motorradfahrer erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Wie hoch letztendlich der durch den Unfall entstanden Sachschaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei in Gernsheim sucht nach weiteren Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 bei den Beamten zu melden.

