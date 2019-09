Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

Die Polizei in Hirschhorn sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Zeit von Montag (09.09.) und Dienstag (10.09.) nach Zeugen. Gegen 16 Uhr am Dienstag wurden die Beschädigungen an dem silberfarbenen Opel Corsa bemerkt und die Polizei verständigt. Das Auto war seit 7.30 am Vortag in der Neckarsteinacher Straße gegenüber dem Rathaus geparkt. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0.

