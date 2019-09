Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Augenzeugen nach Unfall unter Brücke gesucht

Hirschhorn (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag (10.9.) auf der Jahnstraße in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße 37 nach Eberbach ereignete, sucht die Polizei in Hirschhorn Augenzeugen des Geschehens. Gegen 15.15 Uhr waren dort unter einer Brücke ein Motorrad und ein Transporter aus noch nicht bekannten Gründen zusammengestoßen. Der 55 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Landkreis Bergstraße zog sich infolge der Kollision leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters, ein 26 Jahre alter Mann aus Viernheim blieb unverletzt. Für den Fortgang der Unfallermittlungen werden sachdienliche Hinweise, die Aufschluss zum Unfallhergang geben, von den Beamten der Polizei in Hirschhorn, unter der Rufnummer 06272/93050 entgegengenommen.

