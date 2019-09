Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim

A5: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Fahrbahn nach Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt

Heppenheim (ots)

Nach einem Motorradunfall auf der Autobahn 5 bei Heppenheim musste die Fahrbahn für die Landung eines Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 12.45 Uhr war der 65 Jahre alte Mann mit einer Gruppe von Bikern in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Biker nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Anschlussstelle Heppenheim ins Schlingern, kollidierte mit einem weiteren Motorradfahrer und beide stürzten. Die Autobahn in Richtung Süden wurde daraufhin voll gesperrt. Der 65-Jährige kam mit einem Rettnungshubschrauber in ein Krankenhaus, der andere Biker erlitt nur leichte Blessuren. Die Vollsperrung dauerte etwa eine Stunde an. Wie hoch der genaue Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

