Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Betrunken und mit Handy am Ohr

Polizei stoppt Brummifahrer auf der A 5

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einer Blutprobenentnahme, der Sicherstellung seines Führerscheins und seiner Fahrzeugschlüssel sowie der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr, endete vorerst der Dienstagabend (10.9.) eines 55-Jährigen Brummifahrers auf der Wache der Verkehrsinspektion in Darmstadt. Gegen 17.30 Uhr war der Mann den Beamten am Steuer seines Lastwagens auf der A 5 in Richtung Norden aufgefallen, als er die Tank-und Rastanlage Gräfenhausen passierte und dabei offenbar ein Handy an sein Ohr hielt. Die Frage ob dieses Verhalten zudem die nötige Aufmerksamkeit beeinträchtige, den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten, ist nun Teil des Ermittlungsverfahrens. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrers auf dem Parkplatz Bornbruch-Ost stellten die Ordnungshüter zudem Alkohol in der Atemluft des Mannes sicher. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht mit einem Wert von angezeigten 1,16 Promille. Doch dem nicht genug. Die Auswertung seines digitalen Fahrtenschreibers brachte außerdem erhebliche Verstöße gegen die Lenk und Ruhezeiten ans Licht. In gleich mehreren Verfahren wird sich der Mann aus Frankfurt nun zukünftig verantworten müssen.

