Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Schulgebäude beschmiert

Wer kann Hinweise geben?

Trebur (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten am vergangenem Wochenende (06.-08.09) Türen und Fenster einer Schule in der Theobaldstraße. Dabei hinterließen sie mit ihren Farbschmierereien Nachrichten, die sich beleidigend gegen das Schulpersonal und die Polizei richteten. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 200 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei den Ermittlern zu melden.

