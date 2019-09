Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Roller im Visier von Dieben

1000 Euro Sachschaden

Viernheim (ots)

Eine abgerissene Frontverkleidung und Spuren des versuchten Diebstahls hat ein 19-Jähriger bei seiner Rückkehr zu seinem Roller vom Hersteller Peugeot am Montag (9.9.) festgestellt und die Polizei informiert. Das motorisierte Zweirad stand auf einem Parkplatz in der Speyererstraße, als es offenbar an diesem Tag in das Visier von noch unbekannten Tätern geriet. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie bei ihrer Tat gestört und beobachtet wurden. Durch den gewaltsamen Versuch verursachten sie einen rund 1000 Euro hohen Sachschaden an dem Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich zur Tatzeit eine blonde, circa 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Inwieweit diese Person mit dem versuchten Diebstahl in Verbindung gebracht werden kann, werden die noch andauernden Untersuchungen zeigen. Die Polizei in Viernheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06204/93770).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell