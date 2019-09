Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Dieb flüchtet ohne Beute

Babenhausen (ots)

Über ein Tor gelangte am Dienstagabend (10.09) ein Dieb in einen Lagerraum einer Tankstelle in der Bouxwiller Straße. Angestellte der Tankstelle bemerkten gegen 22.30 Uhr den Eindringling, der drauf die Flucht ergriff. Dabei ließ er seine Beute, bestehend aus Zigaretten, zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 1,80 Meter großen und dunkelhäutigen Mann mit einem Dreitagebart gehandelt haben. Während der Tat war der Täter mit einer schwarzen Jacke sowie mit einer weißen Kappe bekleidet. Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder der Tat, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell