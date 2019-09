Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Taschendieb bestiehlt 45-Jährige beim Einkaufen

Wer hat Verdächtigtes beobachtet?

Viernheim (ots)

Nichts Böses ahnte eine 45 Jahre alte Frau am Dienstagmittag (10.9.) bei ihrem Einkauf in einem Einkaufszentrum in der Robert-Schumann-Straße, als sie gegen 12 Uhr von einem unbekannten Mann angerempelt wurde. Erst später bemerkte die 45-Jährige, dass ihr dieser Unbekannte offenbar mehrere Wertgegenstände aus der Handtasche entwendet hatte. Darunter unter anderem eine Brille und Parfüm. Mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro entkam der dreiste Taschendieb. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt. Weil eine detailliertere Personenbeschreibung derzeit nicht vorliegt, hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise. Und fragen: Wer konnte zur Tatzeit in dem Einkaufszentrum eine solche verdächtige Handlung beobachten? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alles Sachdienliche entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bewahren Sie Ihr Geld und Ihre Scheckkarten immer in den Innentaschen Ihrer Kleidung oder in einer Gürteltasche auf. Verschließen Sie ihre Handtasche und tragen Sie diese eng am Körper. Wenige Sekunden reichen den Kriminellen oft aus, um sich wertvolle Dinge aus Handtaschen zu schnappen.

