POL-DADI: Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 11.09.2019 ereignete sich gegen 00:42 Uhr ein Verkehrsunfall in Münster-Altheim mit zwei beteiligten PKW. Hierbei befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger aus Münster die Friedrich-Lehr-Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte und kollidierte aufgrund erheblicher Alkoholisierung mit einem parkenden PKW am rechten Straßenrand. In der Folge waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei dem Unfallverursacher konnte unmittelbar festgestellt werden, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen erstaunlichen Wert von 3,0 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

