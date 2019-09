Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn legt Verkehr für ein Stunde lahm

Darmstadt, Innenstadt (ots)

In der Bismarckstraße, auf Höhe der Berufsfeuerwehr, kam es am Dienstag (10.09.) gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Der 51-Jährige Pkw-Fahrer aus Weiterstadt wollte nach bisherigen Erkenntnissen an einem Fahrradfahrer vorbeifahren und fuhr hierzu teilweise auf die getrennt von der Fahrbahn verlaufenden Straßenbahnschienen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einer dort zeitgleich fahrenden Straßenbahn. Nach dem Zusammenprall wurde der Pkw noch ein paar Meter vor der Straßenbahn hergeschoben. Der Autofahrer war kurzfristig eingeklemmt, konnte aber schnell ohne technische Hilfsmittel durch Feuerwehr und Rettungsdienst befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Darmstädter Krankenhaus transportiert. Die Fahrgäste in der Straßenbahn kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren die Straßenbahngleise in beide Richtungen, und die Bismarckstraße für den Fahrzeugverkehr in Richtung Hauptbahnhof, für etwa eine Stunde gesperrt.

Der Unfallschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Berichterstatter: Niebauer, POK (2. Polizeirevier Darmstadt) / Ball, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

2. Polizeirevier

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969-3710

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell