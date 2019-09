Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 40-jähriger Dieb festgenommen

Mitarbeiter stellen Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen (10.09) von der Polizei festgenommen, nachdem er versucht haben soll ein etwa 90 Euro teures Computerteil aus einem Elektronikgeschäft in der Rheinstraße zu stehlen. Um an seine Beute zu gelangen, täuschte der Tatverdächtige nach ersten Kenntnissen ein Kaufinteresse vor und entwendete dabei seine Beute. Anschließend flüchtet er aus dem Geschäft ohne zu bezahlen. Dies bemerkten aufmerksame Mitarbeiter, die sofort die Verfolgung aufnahmen und den Flüchtigen in seinem Auto festsetzen konnten. Die alarmierten Beamten nahmen den 40-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Wegen des versuchten Diebstahls wurde gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren eingeleitet.

