Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Täter verkaufen minderwertige Ware und bestehlen Opfer

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Nachdem eine Frau und ein Mann zwei Frauen, im Alter von 67 und 80 Jahren, minderwertige Ware verkauft und anschließend bestohlen haben sollen, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Das Duo gelangte am vergangenem Freitag (06.09) in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr in die Wohnung der 80-jährigen in der Wechslerstraße, wo sie den beiden Frauen Töpfe zu überhöhten Preisen verkauften. Die Töpfe transportierten die Betrüger in einer roten Tasche. Zudem sollen die Täter die beiden Geschädigten nach dem Verkauf durch geschickte Ablenkung bestohlen haben. Mit ihrer Beute von mehreren Hundert Euro flüchteten die Trickdiebe anschließend.

Bereits am Mittwochmittag (04.09) erlangte das Duo das Vertrauen der 67-Jährigen, als man die russischstämmige Geschädigte in der Siemensstraße in ihrer Landessprache ansprach und ihr die Töpfe anbot.

Die Täterin wurde als circa 1,80 Meter groß und als etwa 50 Jahre alt beschrieben. Sie soll schwarze Haare gehabt haben, die sie zu einem Dutt zusammengebunden hatte. Zudem wirkte sie stark geschminkt und sprach sehr gut Russisch. Während der Tat trug sie einen Rock mit Blumenmuster sowie eine Brille.

Der männliche Begleiter war angebliche 84 Jahre alt. Er soll etwa 1,60 Meter groß sein. Seine Haare waren grau und zu einem rechtseitigen Scheitel gekämmt. Zudem trug er einen Schnurbart. Der Mann war während der Tat mit einem karierten Hemd, einer grauen Stoffhose sowie mit schwarzen Lacklederschuhe bekleidet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass das Duo ein Fahrzeug genutzt haben könnte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf ein mögliches Fahrzeug, die Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 24 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

