Am Montag (09.09.2019) gegen 13:13 Uhr war ein 11-jähriger Junge aus mit seinem Fahrrad auf der Nebenstraße der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs. Vom Ärztehaus kommend, fuhr er in westliche Richtung. Etwa in Höhe des Anwesens Wilhelm-Leuschner-Str. 150 fuhr ein schwarzer Mercedes SUV von der Fahrbahn auf einen Parkplatz. Der Junge musste ausweichen, fuhr daraufhin gegen eine Mauer und viel um. Zunächst trennte man sich nach dem Vorfall einvernehmlich. Zu Hause bekam der Junge dann aber Schmerzen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer 06155/ 8385-0.

