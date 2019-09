Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Friseurgeschäft gesucht

Viernheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (7.9.)und Dienstagmorgen (10.9.) haben ungebetene Besucher den Geschäftsraum eines Friseursalons in der Lampertheimer Straße heimgesucht und eine geringe Summe Bargeld aus der Tageskasse gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Kriminellen über die rückwärtige Seite des Anwesens in das Gebäude und verschafften sich von dort Zugang zu dem Friseursalon. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06204/93770 entgegen.

