Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach/ Juhöhe: Handtasche aus schwarzem Audi gestohlen

Mörlenbach (ots)

Noch unbekannte Täter haben am frühen Montagabend (9.9.) ihr Unwesen auf einem Waldparkplatz der Landstraße 3120, unmittelbar vor der Juhöhe, getrieben. Zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr nutzten die Kriminellen die kurze Abwesenheit einer Spaziergängerin und schlugen die Fensterscheibe ihres auf dem Parkplatz zurückgelassenen schwarzen Audi ein. In dem Fahrzeug verschafften sie sich Zugriff zu dem Kofferraum und schnappten sich eine Handtasche mit der Geldbörse. Mit ihrer Beute ergriffen die Täter die Flucht. Die Heppenheimer Kripo ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 an die Beamten des Kommissariats 21/22 erbeten.

