Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kripo sucht Geschädigten und Zeugen nach räuberischer Erpressung

Ober-Ramstadt (ots)

Wie sich jetzt durch Ermittlungen herausstellte, soll es am Freitag (30.08), gegen 14.45 Uhr, auf dem Gelände der Kerb zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein. Dabei soll ein 14-jähriger Tatverdächtiger einem vermutlich 13 oder 14-jährigen Jungen mit Gewalt gedroht haben, wenn dieser ihm nicht 50 Euro geben würde. Der Junge soll schlussendlich Münzgeld in unbekannter Höhe an den Beschuldigten gezahlt haben. Nun sucht die Kriminalpolizei nach dem hier Geschädigten. Dieser soll zwischen 13 bis 14 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Zudem soll er braunes Haar haben. Während der Tat war der Junge mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine Umhängetasche. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Bereits am Donnerstag (29.08) soll der Tatverdächtige einen weiteren 13-Jährigen im Bereich des Petri-Parks mit der gleichen Vorgehensweise erpresst haben. Daher schließen die Ermittler nicht aus, dass der 14-jährige Verdächtige noch weitere Taten begangen haben könnte.

In diesem Zusammenhang wird der beschrieben Junge gebeten sich bei den Ermittlern des Kommissariats 35 in Darmstadt zu melden. Auch Zeugen der Vorfälle sowie weitere Betroffene, werden gebeten, die bei den Beamten zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell