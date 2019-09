Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Unbekannte entwenden abgestellten Ford Transit (DA-MT 190)

Raunheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch (04.09.) bis Montag (09.09.) haben bislang noch unbekannte Täter in der Kelsterbacher Straße einen geparkten Ford Transit entwendet. Der weiße Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen DA-MT 190 war seit 9 Uhr am Mittwoch auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Gegen 9 Uhr am Montag bemerkten Zeugen den Diebstahl des circa 12.000 Euro teuren Fahrzeuges und verständigten die Polizei. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

