Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Habitzheim: Einbrecher flüchten ohne Beute

Otzberg-Habitzheim (ots)

Ohne Beute flüchteten am frühen Samstagmorgen (07.09) Einbrecher, nachdem sie in eine Scheune in der Krötengasse eingebrochen sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter gegen 2.30 Uhr mehrere Türen auf, um in die Räumlichkeiten der Scheune zu gelangen. Bei der anschließenden Suche nach Beute wurden sie allem Anschein nach nicht fündig und flüchteten unerkannt. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder den Täter geben können (06151/969-0).

