Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auch in der Freizeit aufmerksam

15-jähriger Rollerdieb festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein Polizist hat am Sonntagmittag (08.09.) in seiner Freizeit maßgeblich dazu beigetragen, einen Rollerdiebstahl aufzuklären. Polizeistreifen konnten einen 15-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 13 Uhr war der Beamte zunächst im Bereich des Ostpreußenstraße auf drei Jungen auf einem Roller aufmerksam geworden, die ihr Zweirad anschließend weiter in Richtung einer nahen Tankstelle im Hessenring schoben. Der Verdacht, dass die Maschine gestohlen sein könnte, bestätigte sich kurz darauf. Vom Hauptkommissar verständigt, wollte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim das Trio samt Roller kontrollieren. Bei Erblicken des Streifenwagens suchten alle Drei das Weite. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher konnte jedoch vor Ort festgenommen werden, den anderen Zwei gelang die Flucht. Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad in der Zeit vom 3. bis 7. September in der Ringstraße in Bischofsheim entwendet wurde. Der Rüsselsheimer muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten, die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Komplizen dauern an.

